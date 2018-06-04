Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

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Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством прибытия на Землю инопланетного корабля. На удивление скептиков, эксперты подтвердили, что пойманный очевидцами летательный аппарат принадлежит точно не землянам.

Зависший в небе над Турцией НЛО, что произошло несколько лет назад, оказался настоящим, и соответствующее заключение специалистов это подтверждает. Речь идет о дискообразном летающем корабле, который светился, а внутри него были видны двое предполагаемых гуманоидов, ведь кабина НЛО оказалась прозрачной.

Члены государственной комиссии Турции отметили, что никаких признаков монтажа на видеозаписи они не зафиксировали, и видеодоказательство признано подлинным. В связи с этим, замеченный в турецком небе летающий корабль получил статус НЛО официально.