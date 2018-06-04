Ученые выяснили, как бактерии выживают в стерильных космических аппаратах

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Специалисты Калифорнийского университета разгадали, как бактериям рода Acinetobacter удается выжить в среде космических аппаратов несмотря на стерильную очистку.

Выяснилось, что несмотря на производство и сборку аппаратов в условиях чистоты и стерильности, определенным бактериям удавалось не только выживать, но и увеличивать свою численность внутри машин. Это мешало основной цели, которой являлось отсутствие посторонних земных организмов на аппаратах, отправляющихся в космос.

Ответ оказался в том, что представителям рода Acinetobacter удалось приспособиться к биоразложению чистящих средств, используемых на кораблях. В основном это этиловый и изопропиловый спирт, а также Kleenol 30. Бактерии научились получать из данных средств углерод, использовать его в своем жизненном цикле и приспособиться к окислительным стрессам, связанным с высоким уровнем радиации среды, подобной таковой на Марсе.

В будущем ученые намерены найти иные средства для проведения очистки космических аппаратов.

Ранее издание The Economist писало о том, что ученые рассматривают использование именно микробов для попытки заселения инопланетных территорий.