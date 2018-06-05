Ученые: Диабета и рака можно избежать, ограничив употребление некоторых продуктов

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Ученые из Санкт-Петербурга провели опыты и выяснили, какие продукты влияют на кишечник и сердце человека.

Исследователи обнаружили, что большое количество фруктов и овощей положительно влияет на работу кишечника. Ученый Дмитрий Алексеев из ИТМО рассказал, что эксперимент был добровольный, и сильных ограничений в рационе не было. Подопытные просто употребляли те продукты, что и обычно, но добавили в свой рацион больше фруктов и овощей. Ученые выяснили, что оливковое масло снижает шанс инсульта или инфаркта, а соль наоборот, ухудшает работу сердечных сосудов. С помощью этого эксперимента ученые хотели показать, что пища очень сильно влияет на работу всего организма в целом. К примеру, можно избежать возникновения рака и диабета, ограничив употребление большого количества сладкого и спиртного. Удивительно, что каждый организм реагирует на смену рациона по-разному. У некоторых налаживается работа кишечника, у других перестает болеть сердце. Также на овощно-фруктовой диете замечается плавное снижение веса. Этому способствуют кислоты, которые выделяют некоторые фрукты.