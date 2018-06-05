Замедленный липолиз способствует ожирению и может вызвать сахарный диабет

Сегодня, 01:45

Ученые из Швеции установили, что избыточный вес у женщин в большинстве случаев вызван замедлением липолиза и понижением выхода конечного белкового продукта (экспрессии генов), который отвечает за него. Установлено, что женщины, у которых наблюдали замедленный стимулированный липолиз, больше подвержены риску заболеть диабетом.

Ожирение одна из частых причин попадания людей в группу риска развития многих болезней: диабет 2-го типа, заболевания сердечнососудистой системы и онкология. Более того, при избыточном весе может снижаться эффект противогриппозной прививки, ухудшиться память, умственная работоспособность и прочие когнитивные функции.

Механизмы появления лишних килограммов, пока до конца не изучены. Точно известно, что он, безусловно, зависит от образа жизни: физической активности и пищевых пристрастий.

Еще одним фактором могут быть субъективные различия в обменных процессах, например, жиров и углеводов. Проанализировав фрагменты жировой ткани, исследователи изучили два вида липолиза: самопроизвольный, который является естественным для состояния покоя, и спровоцированный действием гормонов.

Результаты исследования являются клинически-значимыми и могут быть использованы для выявления людей, рискующих заработать ожирение. Выполнение физических упражнений и отказ позднего приема пищи, сообщают ученые, может естественным образом способствовать расщеплению жиров.