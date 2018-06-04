Учёные: Религия снижает активность мозга

Сегодня, 17:21

Ученые из США подключили религиозных людей к аппарату МРТ-сканирования, чтобы изучить активность их мозга.

Также выяснилось, что религия влияет на ощущение некой высшей силы, которая появляется у религиозных людей. Для эксперимента ученые попросили участников рассказать о случаях их жизни, на которых, по их мнению, влияла некая высшая сила. После этого участников подключили к аппарату, измеряющему деятельность мозга и сердца. Выяснилось, что при заново пережитых подобных ситуациях, у человека снижается мозговая активность. Обычно для исследований подобного рода используют два типа условий: активное и контрольное. Первое заключается в том, что человек воспринимает произошедшие ранее события посредством чтения. Контрольное же направлено на то, чтобы вспомнить прошлое посредством визуальной или слуховой информации. Ученые обнаружили, что при воспоминаниях, связанных с религией, в левой теменной доли мозга снижается активность. Эта зона отвечает за эмоции лица и ощущение тела в пространстве.