В США на видео попал огромный НЛО, появившийся из грозовых туч

Сегодня, 17:18

Мистики и особо впечатлительные пользователи социальных сетей живо отреагировали на ролик автомобилиста из штата Алабама. Автор публикации «ни во что такое не верит», но поражен случайно снятым материалом.

В США на видео жителя провинциального городка попал огромный, светящийся НЛО, внезапно появившийся из грозовых туч. Действительно, очередная вспышка молнии осветила очертания объекта, которые так знакомы каждому обывателю, который хоть раз смотрел сюжеты про неопознанные инопланетные объекты. «Тарелка» появляется на кадрах лишь два раза, но поражает зрителей своими размерами.

Пока в социальных сетях ведется околонаучная дискуссия, уфологи не спешат с оценками данного события. Вероятно, видео будет еще некоторое время пристально изучаться, прежде чем представители альтернативной науки выскажут свое авторитетное мнение, без ущерба для репутации. Как бы там ни было, но многих жителей Алабамы зрелище впечатлило.