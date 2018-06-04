Ученые: Компонент зубной пасты вызывает рак кишечника

Вчера, 23:45

Агрессивный химикат провоцирует развитие злокачественных опухолей. Американские исследователи бытовой химии доказали, что ежедневное использование триклозана станет первым шагом на развитии онкологии и усугублении здоровья.

Ученые из США доказали, что компонент зубной пасты вызывает рак кишечника. Необычный вывод сделали специалисты после полной проверки состава зубной пасты, мыла и даже ежедневных дезодорантов. Вместительность в процентном соотношении в химических соединениях не большая, но если подсчитать количество препаратов и средств, и сравнить с частотой их использования, то здоровье человека попадает под огромную угрозу.

В ряде торговых марок используется этот компонент и поэтому для человека он становится опасным, поскольку люди чистят зубы 2-3 раза в день. В результате вместе с лучезарной улыбкой получаю рак кишечника.