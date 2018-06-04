Ученые разгадали тайну исполинов острова Пасхи

Сегодня, 16:24

Ученые антропологи во главе с профессором Карлом Липо наконец-то смогли систематизировать информацию о всевозможных намеках и свидетельствах того, как на головах истуканов острова Пасхи могли появиться огромные красные шляпы.

Археологи и антропологи из университета Бингхэмтона (США) пришли к выводу, что местные жители использовали ту же систему строп и настилов, которую применяли жители Европы при поднятии из морских глубин затонувших судов. Открытие стало возможным после того, как ученые смогли объединить методы, используемые археологами и физиками при помощи компьютерного моделирования

Многие считают, что остров Пасхи является самым загадочным местом на нашей планете. Существовавшая на острове цивилизация (предположительно) полинезийцев исчезла приблизительно 2 тысячи лет назад. В ученых кругах полагают, что исполинские статуи - это фигуры родственников, которых местное население обожествляло.

Исчезновение полинезийской цивилизации может быть связано с хищническим истреблением флоры и фауны, что привело в результате к истощению природных ресурсов, или многочисленными межплеменными войнами.

Исчезнувшая бесследно культура и язык моаи не дает археологам возможности найти решение одной из интереснейших загадок уникального острова – каким образом древняя цивилизация смогла водрузить десятитонные шляпы на головы каменных исполинов.

Трудностей в решение этой тайны добавляет и то, что для изготовления шляп, именуемых пукао, использовались разные вулканические породы, которые залегают в разных концах острова, и расположены на значительном удалении друг от друга и береговой линии. Это, несомненно, делало доставку камней на место, где построены исполины, очень сложной задачей.

Профессор Карл Липо вместе со своими коллегами нашел решение этого вопроса, указывающего на "продвинутые" технологии островитян, проанализировав свидетельства, оставленные полинезийцами недалеко от истуканов и карьеров, и создав трехмерную модель статуй.

Группу археологов заинтересовал способ, который использовался для перемещения частей статуй на значительное расстояние. Этот способ должен был отразиться на повреждениях, которые имеются на поверхности. Например, волочение моаи по поверхности земли или доставка к месту с помощью "подпорок" оставило бы особенные отметины на спине или в нижней части. Кроме того, местность возле каменных гигантов могла сохранить свидетельства работ по обработке «головных уборов» и основных частей статуй в случае, если они были изготовлены вблизи от своего расположения.

При создании статуй порода обрабатывалась таким способом, чтобы исполины со временем выпрямились, если их немного наклонить. Скорее всего статуи передвигали на большие расстояния так же, как сейчас передвигают холодильники и тяжелые тумбы, а шляпы катили по горному склону, и потом собирали статую целиком.

Вероятно, для строительства пологого участка использовали щебень и песок, а веревкой обвязывали шляпу и прикрепляли к голове гиганта.

Ученые пришли к выводу, что успех в завершении "строек эпохи деспотизма" могут определять физические законы и имеющиеся минеральные ресурсы, не нужно иметь армию рабов, как в Китае или Древнем Египте. Получается, что учёным, хоть и приблизительно, удалось разгадать тайну исполинов острова Пасхи.