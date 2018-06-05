Учёные: Чувство отвращения может спасти человеку жизнь

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К такому выводу пришли ученые, которые провели ряд экспериментов. Отвращение может сохранить здоровье или в некоторых случаях спасти жизнь.

Благодаря этому чувству человек оберегает себя от массы неприятностей. К примеру, видя непонятное насекомое, гной на ране, слизь на дверной ручке, человек не захочет к этому прикоснуться. Обычно в таких вещах содержится масса бактерий, которые при соприкасании с кожей могут инфицировать организм человека. Поэтому, чувство отвращения может спасти жизнь, когда человек видит испорченную еду, ядовитых неизвестных насекомых и так далее. Также ученые заметили, что когда человек чувствует от кого-то неприятный запах, исходящий от тела, то в 99% случаев он не станет контактировать с ним. Это связано с тем, что плохой запах ассоциируют с нарушением гигиены и различными бактериями, которые могут переходить в другие организмы. Это чувство наблюдалось у человека еще до нашей эры, и с помощью него доисторический человек и выживал.