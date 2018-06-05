Ученые: У многодетных мам чаще случаются сердечные приступы

Сегодня, 04:15

Исследования показали, что каждый последующий ребенок в семье повышает риск матери получить ухудшение здоровья. Выяснилось, что на такие изменения влияет не только стресс во время воспитания малыша, но и беременность, а также роды.

Ученые заявили, что у многодетных мам чаще случаются сердечные приступы, причем, чем больше детей в семье, тем выше риски. Для сравнения, женщина с 5 детьми на 40% больше подвержена возможности возникновения инфаркта и инсульта, чем мать одного ребенка. Также специалисты Кембриджского университета подчеркнули, что от подобных проблем страдают и те представительницы прекрасного пола, которым пришлось столкнуться с выкидышами.

Специалисты рассказали, что ключевую роль в процессе формирования женского здоровья играют периоды беременности, а также непосредственно сами роды. В этот промежуток времени организм перестраивается, а уже в дальнейшем следить за собственным здоровьем молодой матери удается меньше времени, ведь ребенок требует постоянного ухода.