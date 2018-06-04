Ученые из Италии рассказали, какая пицца предотвращает рак

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Опытные специалисты из Италии выяснили, что пицца способна не только удалить голод, но также и помогает предотвращать раковые заболевания. Однако ученые подчеркивают. Что для пользы стоит употреблять только правильную пиццу.

Группа ученых из миланского Национального института рака утверждают, что правильная пицца от рака в своем составе не имеет вредных копченостей, мяса, а также сыра. Дело в том, что данные жирные продукты провоцируют ожирение, рака, сердечные проблемы, а также и болезни мозга. Однако «пицца, которая продлевает жизнь» имеет основу из пшеничной муки и заправлена помидорами черри, брокколи, оливками и оливковым маслом, а также чесноком и чили.

Данные ингредиенты способны замедлять рост рака желудка, утверждает автор исследования Сильвано Галль. Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям придерживаться диеты с высоким содержанием оливкового масла, фруктов и овощей.