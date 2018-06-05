Ученые из СПбГУ создали «электронный язык» для дегустации лекарств

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В основу прибора положили новейшие разработки специалистов. Проблема вкуса и токсичности лекарственных препаратов давно является самой важной, поскольку проводить испытания на людях – за гранью медицины. Испытания на людях проводились только в запрещенных лабораториях времен прошлого века.

Ученые из СПбГУ создали аппарат для дегустации лекарств. Об этом сообщили разработчики в официальной записке к разработке. Для дегустации разработанных химических средств и лекарств исследователи решили не привлекать людей и, оставаясь толерантными, приняли важную миссию по созданию специального прибора.

«Электронный язык» способен ощущать токсичность и вкус таблеток и сиропов. Также ученые университета прокомментировали, что 50% больных пропускают прием лекарственных препаратов из-за неприятного вкуса.