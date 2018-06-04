Уфологи: Курортный город США атаковали пять огненных НЛО

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В США пять огромных огней в небе очевидцы приняли за атаку НЛО. необычное происшествие американцы сняли на видео и опубликовали на YouTube.

Первый день лета в США запомнился огромными огненными шарами в небе, который довели до паники местных жителей. Сообщается, что огни, предположительно инопланетного происхождения, появились вечером 1 июня 2018 году на территории американского курортного города Мертл-Бич. Загадочные объекты окружили город и периодически падали на землю.

Напуганные американцы обратились к уфологам, чтобы специалисты нашли логическое объяснение происходящему. На данный момент охотники за НЛО занимаются изучением полученного видео.