"Неопровержимые доказательства": В Австралии нашли потерпевший крушение НЛО

Сегодня, 12:16

Неопровержимое видеодоказательство уже доступно в Сети. Уфологи заинтересовались случаем, поскольку тайные материалы стали доступны не спецслужбам и ученым, а 80 тыс. пользователям Интернета.

В Австралии нашли потерпевший крушение НЛО. Об этом рассказывает житель острова. Подкрепил свои слова мужчина фотографиями, которые демонстрируют необычную конструкцию лайнера гуманоидов. По его словам, объект расположен в лесу и его никто не видел.

«Все это выглядит слишком впечатляющим, но как раз этим и настораживает – не фейк ли? Однако когда любой из нас столкнется в лесу с чем-то подобным, он подумает именно о том же – что это разбившийся НЛО», - говорит мужчина.

В Сети пользователи бурно обсуждают этот момент, но решиться подтвердить или опровергнуть такую информацию не может на 100% пока никто. Люди уверенны, что полеты на Землю НЛО - это реальность, поэтому крушение корабля гуманоидов имеет место быть. Получается, что этот случай является неопровержимым доказательством существования пришельцев, по крайней мере так считают уфологи.