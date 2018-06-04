"Неопровержимые доказательства": В Австралии нашли потерпевший крушение НЛО

Неопровержимое видеодоказательство уже доступно в Сети. Уфологи заинтересовались случаем, поскольку тайные материалы стали доступны не спецслужбам и ученым, а 80 тыс. пользователям Интернета.
В Австралии нашли потерпевший крушение НЛО. Об этом рассказывает житель острова. Подкрепил свои слова мужчина фотографиями, которые демонстрируют необычную конструкцию лайнера гуманоидов. По его словам, объект расположен в лесу и его никто не видел.
В Сети пользователи бурно обсуждают этот момент, но решиться подтвердить или опровергнуть такую информацию не может на 100% пока никто. Люди уверенны, что полеты на Землю НЛО - это реальность, поэтому крушение корабля гуманоидов имеет место быть. Получается, что этот случай является неопровержимым доказательством существования пришельцев, по крайней мере так считают уфологи.