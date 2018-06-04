Walsall Mum: Смертельно опасный вирус ЦМВ массово поражает детей

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Врачи бьют тревогу – в Великобритании ежедневно летальный цитомегаловирус диагностируют у двух малышей.

ЦМВ может поражать иммунитет людей всех возрастных категорий. Попадая в организм человека, смертельно опасный вирус паразитирует в нем до конца жизни. В зону риска входят люди со слабой иммунной системой, а также подвергавшиеся пересадке органов и химиотерапии пациенты. В большинстве случаев ЦМВ протекает незаметно, поэтому инфицированные больные даже не догадываются о своем диагнозе.

Подхватить смертельно опасный вирус можно при тесном контакте с зараженным человеком, через биологические жидкости и грудное молоко. Цитомегаловирус, передающийся ребенку от матери во время беременности, называется врожденным.

ЦМВ отличается высокой температурой, усталостью или болезненным состоянием. Сейчас вирус массово поражает детей в Великобритании, где ежедневно фиксируются два новых случая заболевания, констатируют представители здравоохранительной организации Walsall Mum.

СМИ взяли интервью у молодой мамы Абигейл Ро из Уолсолла, чей сын Эллиот преждевременно родился спустя 30 недель вынашивания с весом менее 1 килограмма. Спустя 4 недели у малыша диагностировали цитомегаловирус.