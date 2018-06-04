В России через 4 года испытают первую многоразовую космическую ракету

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Отечественная наука предоставляет множество программ для дальнейшего освоения космоса. Кроме международных проектов по освоению Луны и Марса, ведутся разработки пилотируемых межпланетных аппаратов.

В России уже через четыре года специалисты Роскосмоса и авиастроительной корпорации испытают первую многоразовую космическую ракету. Разрабатываемый аппарат будет способен доставлять на околоземную орбиту, а в перспективе и в дальний космос, грузы до 600 килограммов. При этом первая ступень ракеты, за счет уникального пилотируемого крыла, будет возвращаться на космодром и готовиться к очередному запуску.

Для возврата на Землю будет применен турбореактивный двигатель, что в разы снижает расходы на полет ракеты. В среднем, управляемый компонент рассчитан на 50 полетов. Такая технология позволяет многократно разнообразить качество и функционал дальнейших космических программ. Кроме того, по мнению экспертов, развитие космической отрасли станет мощным драйвером для всей российской экономики и науки, как теоретической, так и прикладной.