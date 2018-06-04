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Для этого специалистам хирургии будут даны программы для проведения всех операций на самой сложной части человеческого тела. Эффективность проведения вмешательств в голограммы и визуальные клетки организма человека подтвердили свою эффективность. Остается под вопросом результат, который невозможно предвидеть.

Для правильной постановки диагноза и работы по удалению опухолей не маловажными будут опыт и практические навыки хирургов. Для этого ученые предлагают оперировать «виртуальный рак мозга» человека. Такой способ решит проблему наличия навыков у молодых специалистов и позволит опытным хирургам внедрять новые пробные версии операций. Проводить испытания на людях не будет гуманно и рационально, поэтому нейросети решат важную задачу без потерь жизней.

«Таким образом, мы можем думать о проведении «виртуальной операции. Удалять части мозга или отсекать связи между ними и наблюдать, насколько верным оказался прогноз», - сообщил ученый Даниэль Маринаццо.