Российская экспедиция в Гватемале приостановила поиски стелы эпохи майя

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Причиной экстренной остановки проекта финансируемого ОАО «РЖД» стали ливни в джунглях и активность вулкана Фуэго. Исследователи предполагают, что бесценный артефакт находится в районе Эль-Энканто.

Директор Мезоамериканского центра Кнорозова РГГУ Галина Ершова подтвердила о намерении российских ученых экстренно свернуть раскопки в Гватемале. Российская экспедиция отправилась туда на поиски стелы эпохи майя. Приостановила свою деятельность группа из-за сезона ливней в регионе.

Не последнюю роль в принятии решения сыграла активность вулкана Фуэго, от которого погибли 25 человек и 300 получили ранения. В следующем году работы, которые проводятся при поддержке ОАО «РЖД» и настоятельницы Свято-Троицкого православного монастыря в Гватемале игуменьи Инес Айяу, продолжатся.