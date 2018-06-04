Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

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США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще заполняют информационное пространство. Эсхатологи трубят о начале 7-летнего становления Нового Мирового Порядка.

Одним из первых апокалипсис летом 2018 года предсказал греческий изобретатель Георгиос Гьялваса. На смертном одре ученый рассказал об общепланетарной депопуляции, давшей отсчет существованию «новой эры» в 2018 году.

Позднее YouTube взорвала некая женщина, передавшая современникам послание родителей. Они услышали в 1946 году от церковнослужителя Михаила предсказание «страшного события». Обрушиться на Землю ему суждено через два года после первомайской Пасхи. В последний раз важнейший христианский праздник и Первомай совпадали в 2016 году.

Летом 2018 года в мире начнется отчаянная гонка за мировое лидерство, не исключающая масштабные войны. Также возрастет количество катаклизмов, а инопланетяне перестанут скрываться, внаглую летая на НЛО по планете.

Пророчество частично сбывается, ибо политическая ситуация в мире с каждым годом накаливается до предела, а экосистема умирает.

Апокалипсис не Земле предсказывали неоднократно, однако все «концы света» еще ни разу не сбылись. Будем надеяться, эсхатологи снова ошиблись.