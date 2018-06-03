Эксперт: Загадочная карта Пири Рейса имеет внеземное происхождение

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Некоторые исследователи полагают, что самая древняя, дошедшая до наших дней географическая карта, создана инопланетными жителями.

Карта Пири Рейса является самой старинной дошедшей до наших дней географической картой всего мира, и одной из первых карт, на которой детально обозначены обе Америки.

Считается, что ее в 1513 году в Константинополе на шкуре газели нарисовал турецкий адмирал и картограф-любитель Пири-рейс. Ее нашли в 1929 году в груде булыжников у дворца Топкапи в Стамбуле, где она сегодня выставлена для всеобщего обозрения.

Исследователи до сих пор не могут объяснить поразительную точность изображенных на ней земель, о которых в те времена сведения были скудные. Немыслимым для того времени является возможное изображение побережья Антарктиды, открытой лишь в 1820 году, что повлекло за собой много самых невероятных предположений. По данным исследователей, чтобы создать такую абсолютно точную карту создателю потребовалась бы аэросъемка, а также знание сферической тригонометрии, которая зародилась лишь через два столетия.

В связи с этим профессор Чарльз Хэпгуд стал первым, кто указал на возможное внеземное происхождение древнего объекта. Он предположил, что некая высокоразвитая цивилизация причастна к созданию загадочного объекта, возможно даже атланты или инопланетные жители. Однако эксперт не смог предоставить точных доказательств, в связи с чем артефакт до сих пор является предметом бурных дискуссий и сомнений.