Астроном нашел таинственный объект ярче Солнца в 570 млрд раз

Сегодня, 07:30

Неизвестное ранее небесное тело стало настоящей сенсацией. Объект впервые был идентифицирован во время Автоматизированной съемки сверхновых звезд (ASAS-SN или «killer»). Исследователи также назвали самое холодное место во Вселенной.

Астроном нашел таинственный объект ярче Солнца. Об этом стало известно сегодня, после того как ученые определили самое холодное место во Вселенной. Обнаруженный объект ярче Солнца в 570 млрд раз. Возможным телом в космосе мог стать так называемый магнитар тысячной секунды - звезда, вращающаяся быстро и очень плотно с сильным сумасшедшим магнитным полем.

Если теория верная, то во Вселенной действительно подтвердится наличие тел более ярких, чем наша звезда. Если же теория не найдет объяснения, то ученые продолжат работать в направлении поиска ярких звезд во Вселенной.