Врачи объяснили необходимость обильного потребления воды в отпуске

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Туристам в жарких странах следует выпивать в два раза больше воды. Об этом рассказали медики.

Главный детский эндокринолог Москвы Елена Петряйкина объяснила необходимость обильного потребления воды во время отпуска. Врач отмечает, что во время отпуска туристам следует потреблять вдвое больше жидкости и речь идет не о сладких или газированных напитках, а о чистой воде. Жажду можно утолить и несладким чаем, такой способ практикуется в восточных государствах.

Однако повышение питьевого режима не всем придет на пользу. От этого стоит воздержаться людям с сердечными и сосудистыми патологиями, а также гипертоникам.

О пользе воды неоднократно говорят как врачи, так и ученые. Известно, что потребления такого напитка в достаточном количестве значительно снижает риски заболеваний и оказывает положительное действие на организм.