Ученые: Голос женщины после первых родов меняется

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Исследователи обратили внимание на этот аспект, после появления гаджетов с голосовой идентификацией. Оказалось, что тональность голоса даже после окончательной перестройки организма во «взрослом» возрасте нестабильна.

Британские ученые в ходе масштабных экспериментов выяснили, что голос женщины после первых родов меняется, а в ряде случаев, довольно кардинально. Исследователи пока не пришли к единому мнению, с чем связана такая аномалия. На данный момент рассматривается, как психологическая, так и гормональная составляющая. Часть ученых считает, что изменение тональности происходит из-за появления «воспитательных» ноток, которые делают тембр ниже прежнего. Есть мнение, что голос «садится» из-за резкого гормонального спада.

Как бы там ни было, но теперь точно известно, что первые роды влекут за собой снижение верхнего регистра на 2,2 полутона, что весьма заметно для людей, которые общались с женщиной до родов, но не часто.

Пока что принимаются обе версии, выдвинутые учеными, но исследования будут продолжены из-за научных перспектив, связанных с общей реакцией женского организма на рождение ребенка.