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Коллектив Ученых из США и Швеции с помощью обсерватории ALMA нашли место в Космосе, где температура составляет — 272 градуса по Цельсию. Ученым удалось найти в созвездии Девы новый квазар 3C 273, а его температуру назвали самой высокой во всей Вселенной - от 10 до 40 триллионов градусов по Цельсию.

Астрофизики назвали самое холодное место в Космосе. Речь идет об объекте Вселенной, который получил славу туманности «Бумеранг». Температурный показатель равен отметке - 272 градуса по Цельсию.

The Astrophysical Journal сообщает, что коллектив ученых провел сотни экспериментальных замеров в обсерватории, после чего сравнив данные показателей температур объектов во Вселенной определили победителя. Астрофизики назвали самое холодное место во Вселенной, им стал «Бумеранг».