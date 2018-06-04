Ученые выяснили пользу лайма

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Содержащиеся в лайме полезные вещества оздоравливают организм. Цитрус стоит внести в рацион питания.

Ученые провели исследование со спортсменами, в ходе которого выяснили пользу лайма, ведь испытуемые стали на 50% реже болеть.

В состав разновидности лимона входит достаточно большое число полезных веществ. Среди них флаваноиды, потребление которых способствует антиоксидантным воздействием, обеспечивая предупреждение ревматоидного артрита и остеоартрита. Также, богатый витамином С, лайм сократит риск заболевания гриппом и ОРЗ. Более того, полезные вещества в лайме могут бороться с раковыми клетками и не допускать их развития по организму.

Лайм даже способен остановить холеру, предотвращая воспалительные процессы и не давая болезни шансов для развития. Также, «зеленый лимон» способен укреплять стенки сосудов, благодаря чему происходит профилактика сердечно сосудистых заболеваний, а также предотвращение кариеса.