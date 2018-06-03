Уфологи сняли на видео сразу несколько НЛО над Луной

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Уфологи из США сняли на видео мистические кадры нескольких НЛО, которые парили вокруг Луны. Сообщается, что происшествие случилось в субботу, 2 июня.

В районе крупнейшего американского водохранилища Мид, на территории штата Аризона, уфологи смогли зафиксировать на видео сразу несколько загадочных объектов в небе. По видео можно заметить, что все летательные аппараты имеют разную форму и издают сильное сияние. По словам уфологов, это не первый случай, когда ночью на фоне большой луны появляются НЛО.

Теоретики заговора считают, что у пришельцев существуют всего два метода подзаряжать аккумуляторы на своих НЛО, когда они пребывают на Земле, а именно от энергии Солнца, или Луны. На данном видео уфологи читают, что НЛО «высасывали» энергию из естественного спутника Земли.