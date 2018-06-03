Сегодня, 15:42

Пилотируемый корабль «Союз МС-07» приземлился в 15:40 в степях неподалёку от города Жезказган. На Землю вернулся американский астронавт NASA Скотт Тингл, японец Норисигэ Канаи и россиянин Антон Шкаплеров. Последний привёз с собой на Землю мяч для открытия ЧМ по футболу.

Кораблю «Союз МС-07» вошёл в атмосферу в 15:17 на огромной скорости. На высоте примерно в 10,7 километров он летел на скорости от 28 000 до 800 километров в час. Полёт затормаживался последовательно парашютами, которые открывались по очереди.

Стоит отметить, что благодаря слаженной работы учёных, космонавты МКС успешно высадились в Казахстане.

Ранее сообщалось, что экипаж из трёх астронавтов МКС перешёл на «Союз МС-07».