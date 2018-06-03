Ученые NASA показали, как над Африкой эффектно взорвался падающий астероид

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Американские ученые из космического агентства NASA смогли зафиксировать падение астероида на территории Африки. На видео можно заметить, что при падении астероид эффектно взрывается.

Астрономы обнаружили астероид, который обозначили ZLAF9B2 рано утром в субботу, 2июня. Траекторные модели, отчеты наблюдателей и видеоролики свидетельствуют о том, что астероид поразил атмосферу Земли над Южной Африкой. Ученым удалось выяснить, что данная космическая порода имела предполагаемый размер всего в 3-5 метра в диаметре. Подобный астероид был слишком мал, чтобы нанести серьезный ущерб, говорят астронавты.

Согласно отчетам специалистов NASA, астероид ZLAF9B2 приближался к Земле со скоростью 56 880 км в час. По предварительным данным ученые предполагали, что астероид взорвется где-то между Индонезией, Индийским океаном или Южной Африкой.