Учёные собрались побороть рак обычной пищевой содой

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Дело в том, что при употреблении этого продукта кислотность приходит в норму, а активность больных клеток возрастает. При таких условиях опухоль лучше подвергается химеотерапии.

Американские учёные из Института Людвига собрались побороть рак обычной пищевой содой. Как сообщает EurekAlert, во время исследований оказалось, что большое количество раковых клеток отсекается от кровеносной системы при росте опухолей. Из-за этого в клетки с кровью перестаёт поступать кислород. Из-за этого у больных клеток повышается кислотность. Убрать её смогла сода.

Во время эксперимента на мышах с раком было установлено, что из-за кислотности клетки были не активны и не поддавались лечению. Однако после терапии раствора соды с водой кислотность приходила в норму, а активность возрастала. Благодаря этому удалось эффективно провести химеотерапию.

Автором открытия был Чи Ван Дан. Он подчеркнул, что соду можно купить в каждом магазине «за копейки». Идея очень проста. Сода может заменить лекарства, стоимостью в несколько тысяч долларов.