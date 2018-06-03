Специалист рассказал правду о технологии производства искусственных алмазов

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Крупнейшая алмазодобывающая компания мира De Beers до этого времени занималась выпуском технических алмазов. Недавно корпорация объявила, что приступает к выпуску алмазов, выращенных в лаборатории. О тонкостях производства искусственных драгоценных камней рассказал специалист университета Аберистуита Эндрю Эванс.

По словам Эндрюса, чистота алмаза зависит от конструкции углеродов внутри кристалла. Малейшее изменение схемы расположения атомов углерода грозит изменением цвета камня. Как известно, природные алмазы формируются миллионы лет, находясь под воздействием нужной температуры и естественных химических реакций земной коры. На заре алмазной промышленности при производстве были попытки повторить природные факторы воздействия на камни.

Со временем технологии изменились, шагнули вперед. И теперь это происходит в условиях высочайшей температуры и давления с использованием химического осаждения. При этом, собственно, алмаз образует плазма углерода, из которой атомы слоями конденсируются и происходит наращение камня. Главная задача производителей - чистота камня, отмечает эксперт. Компания De Beers решила продавать новые камни под брендом Lightbox по ценам ниже рыночных аналогов. Это может привести к обвалу цен в этой отрасли.