Фотограф из США зафиксировал на камеру множество НЛО

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Американский фотограф сделал необычную подборку своих эксклюзивных снимков НЛО, за которыми охотился на протяжении двух лет. Свои уникальные кадры фотограф опубликовал на видеохостинге YouTube.

Фотограф из США решил не называть свое имя, а просто показал всем интернет-пользователям доказательства того, то люди не одиноки во Вселенной и Землю очень часто посещают различные гуманоиды и НЛО. Специалист начал свою охоту на космические тарелки ещё в 2016 году и с того времени ему удалось сделать большую коллекцию снимков НЛО.

Сообщается, что все кадры были сняты исключительно на территории США за последние два года. Многие пользователи Сети поверили в правдивость слов фотографа, однако нашлись также и скептики, которые обвинили мужчину в видеомонтаже.