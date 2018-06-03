Найден способ избавиться за месяц от «апельсиновой корки»

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Инновационная методика позволяет женщинам стать красивее и элегантнее при минимальных усилиях и за короткие сроки. Под неэстетичным внешним видом целлюлита скрывается опасность получить воспаление подкожной клетчатки.

В медицине «апельсиновую корку» называют гиноидной липодистрофией. Избавиться от этого серьезного заболевания можно, но для этого нужно использовать комплекс процедур: массаж, питание, витамины, спорт, крема. Известно о разных методах борьбы с проблемными зонами. Первенство по рейтингу получали советы обворачивания в пищевую пленку, сон на углях, массажи из спермы, использование силы пылесоса.

По разным данным, у 85–95% всех женщин среднего возраста имеется неровность кожи. Медики уверяют, что это нормально и волноваться по этому поводу стоит не со стороны эстетического наслождения, а по медпоказателям. Проведенная же косметологами ударно-волновая терапия, массаж ручной и специальными роликами в сочетании с вакуумом позволяют потерять 5 килограммов жировой массы за месяц и значительно разгладить кожу. Этот способ найден специалистами и поможет за месяц избавиться от «апельсиновой корки».