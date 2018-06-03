Палеонтологи рассказали о важности раскопок в Китае

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Известный во всем мире палеонтолог Стивен Брусетт рассказал о целях археологии, где искать останки и как их изучение повлияет на человечество.

Учёный заявляет, что история появления, развития и вымирания динозавров является первостепенной важностью в археологии. Понятие и формирование принципов эволюции продемонстрирует ошибки природы и даст толчок в изучении генетики и генома человека.

Первоочередным местом поиска останков стали Аргентина, Китай и Монголия, в которых раньше палеонтология плохо развивалась или вовсе была под запретом. На сегодняшний день учёные обнаружили рекордное число не просто следов или скелетов, а целых останков. Китайские раскопки стали самыми масштабными и продуктивными, ведь именно там происходит половина открытий.

Современные технологии помогают исследователям как можно точнее изобразить строение тела динозавров, их внешний вид, размеры, изучить рацион и охотничьи повадки. Палеонтолог указывает на важность использования технического прогресса в археологии, в частности компьютерной томографии и компьютерного моделирования.