Уфологи нашли на Марсе 60-метровую статую сфинкса

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Детальное изучение снимков сделанных на Красной планете марсоходом Curiosity поразили специалистов по космическим явлениям. После обнаружения черепа великана на поверхности планеты, Джо Уайт рассмотрел еще и статую зооморфного мифического существа.

Уфологи нашли на Марсе знакомый землянам арт-объект - статую сфинкса. Известная нам статуя получила 60-метровую копию, которую обнаружили во время изучения снимков сразу два уфолога: американец Джо Уайт и россиянин Валентин Дегтерев. Оба специалиста твердят, что копия в точности равна оригиналу.

Происхождение арт-скульптуры остается загадкой для уфологов. К слову, сфинкс - это зооморфное мифическое существо. В древнеегипетском искусстве его считали животным с телом льва, головой человека или (реже) - головой сокола или барана.