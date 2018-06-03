В Кузбассе обитает зверь, способный парализовать жертву

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Ученые призывают не пугаться зверька, ведь водяная землеройка не опасна для человека, и является живым прибором-анализатором.

На Кузбассе в заповеднике обитает редкий зверь - обыкновенная кутора, гроза мелкой живности в воде и на земле, способный парализовать жертву. Внешне землеройка напоминает мутанта из самого страшного кошмара- похожий на мышь или крота зверек с хоботком и хвостиком, щетинистыми кистями и ступнями и гребневидным килем на хвосте снизу. Она обитает по берегам небольших чистых, пресных водоёмов, отлично плавает и ныряет.

Нападая на беспозвоночных и рыб, мышевидных грызунов и птенцов водоплавающих птиц она кусает свою жертву, парализуя ее благодаря особому секрету из подчелюстной слюнной железы. Вещество способно обездвижить на 3-5 суток, и зверьки-обжоры создают себе значительные запасы из живых парализованных животных.

В России они встречаются на полуострове Таймыр, в южной Якутии и Магаданской области, в Приморье и на острове Сахалин.