У военно-морской базы Австралии заметили НЛО

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Общественность всколыхнуло видео, которое сняла женщина из города Гастингс, что в Австралии. На нем, по словам очевидицы, запечатлён неопознанный летающий объект в небе прямо посреди дня.

Женщина заявила, что ей удалось снять на камеру НЛО, о чем она поделилась на сайте YouTube. Она увидела нечто чёрное на небе после того, как отвезла на работу мать. По видео невозможно точно определить происхождение летающего объекта из-за плохого качества съемки, но это не мешает пользователям сети интернет строить догадки о его происхождении.

Видеозаписью сразу заинтересовались виртуальные уфологи из secureteam10, которые собирают видео- и фото-доказательства существования инопланетян в своих соцсетях.

Но пользователи сети интернет не поверили в происходящее и заявили, что это очередной экспериментальный военный самолёт или беспилотник, которые уже были замечены в той местности, ведь совсем неподалёку находится военно-морская база.