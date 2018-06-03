Британские ученые смогли найти эффективный препарат от рака

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Опытные британские ученые заявили, что смогли найти эффективный препарат от рака. Согласно результатам исследования, новая формула поможет побороть даже запущенные формы рака предстательной железы.

Автор исследования и один из лучших онкологов Великобритании Иоганн де Боно проинформировал, но новый препарат от рака предстательной железы уже показал хорошие результаты на предварительных тестированиях. Кроме того, препарат помог пациентам с запущенными формами болезни и смог восстановить здоровые ткани.

Профессор де Боно сказал, что препарат хорошо переносится пациентами с относительно небольшими серьезными побочными эффектами. Однако ученый сообщил, что пока название уникального революционного препарата не сообщается. Понадобятся дальнейшие исследования, прежде чем препарат будет одобрен для обычного клинического применения при раке предстательной железы.