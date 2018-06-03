Учёные: Женщины – любители фастфуда бесплодны

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Специалисты решили понаблюдать за беременными девушками, у которых наблюдаются проблемы с вынашиванием плода. В результате им удалось выявить продукты, которые негативно влияют на возможность представительниц прекрасного плода забеременеть.

Учёные из Австралии решили провести ряд исследований, чтобы выяснить, какая пища вызывает женскую фертильность. Для этого они решили изучить ряд девушек, чья беременность протекала с осложнением.

Среди подопытных был изучен показатель здоровья участниц экспериментов, их привычки, образ жизни и рацион питания. Оказалось, что проблемы с ходом беременности возникают тогда, когда женщины питаются нездоровой пищей. Любители фастфуда очень сильно понижают возможность выносить детей.

По словам докторов, если к тому же женщины употребляют алкоголь, курят, или же стремительно худеют, а также набирают вес, то они являются почти бесплодны. Всё индивидуально, но шансы зачать здорового ребёнка и нормально его выносить, значительно снижаются.

В это же время очень позитивно на беременность и возможность завести малыша позитивно влияют овощи, рыба и зелень. В общем следить за питанием нужно в любом случае, особенно это важно для будущих мам.