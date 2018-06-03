Эксперты определили отпугивающие покупателей рекламные фразы

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Оказывается, искушенные в шопинге американские потребители весьма капризны и восприимчивы к слоганам производителей разнообразных товаров. Причем, отторжение или наоборот крайняя степень желания обладать товаром происходит на подсознательном уровне.

Эксперты, после масштабных исследований, определили отпугивающие покупателей рекламные фразы. Как ни странно, наиболее негативную коннотацию несет такое, казалось бы, модное слово «веган». Для трети американских потребителей упоминание об экстремальной диете является негативной. Во-первых, оно нарушает сугубо местные традиции, связанные с употреблением фаст-фудов. Во-вторых, намекает на несовершенство образа жизни и внешнего вида покупателей.

В той же цепочке негатива стоят и такие слова, как «обезжиренный», «диетический», «без натурального сахара». Эксперты выяснили, что ассоциации потребителей четко срабатывают в сторону таких аналогов, как «невкусный», «пресный», «не сладкий». Наиболее выгодным для производителей является упоминание в рекламных роликах о ферме с запахом молока и употребление таких слов, как «питательный», «натуральный», «выращенный с любовью».