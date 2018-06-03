Экипаж МКС перешёл на «Союз МС-07» и передал командование станцией американцу

Сегодня, 10:15

Участники длительной экспедиции 54/55, в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и японца Норисигэ Канаи уже на пути домой на Землю.

Экипаж МКС уже перешёл на борт пилотируемого корабля «Союз МС-07» и закрыл за собой переходные люки. Уже в «Союзе» космонавты сначала оденут скафандры, а затем будут проверять герметичность люков и работу всех систем.

Экипаж перед отлётом передал командование станцией американцу Эндрю Фойстелу. Космонавты поблагодарили своих коллег за дружбу во время совместного полёта в космосе, в ответ же Фойстел подарил символ экипажа – монету, которую подписали три астронавта.

Уже в 12:16 будет выдана команда на отстыковку «Союза» от МКС. Затем в следующие пару часов космонавты будут лететь домой. В атмосферу их корабль зайдёт в 15:17, а уже в 15:41 по московскому времени он приземлится в Казахстане.

Стоит отметить, что Антон Шкаплеров привезёт на Землю мяч, которым впервые сыграют на открытии Чемпионата мира по футболу.