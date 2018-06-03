Специалисты рассказали, почему самки мангустов рожают одновременно

Сегодня, 10:01

Группа учёных исследовала особенности поведения мангустов. Особый интерес специалистов вызвали методы воспитания молодого потомства этими животными. О своих наблюдениях они рассказали в журнале National Geographic.

Мангусты являются хищниками, которые встречаются в Азии и Африке. Одной из основных особенностей этих животных специалисты называют то, что живущие в одной группе самки рожают потомство одновременно. Это позволяет мангустам защитить потомство от внутренних посягательств, а также успешно перестроить свою жизнь для периода заботы и воспитания. Это удобно и для защиты, когда основная часть группы уходит охотиться, а несколько самцов остаются защищать жилища.

Еще одной ключевой особенностью является то, что мангусты воспитывают детёнышей, показывая им как правильно охотиться и передвигаться. Обычно молодое потомство выбирает себе по одному или несколько старших наставников, за которым предпочитает следовать. В основном обучением занимаются самцы. Это позволяет потомству максимально быстро и качественно перенять поведение и методы охоты, которые сохраняются у них на всю жизнь.