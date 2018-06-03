Очень странные объекты: Житель Флориды заснял в небе два НЛО

Сегодня, 09:53

Житель из американского штата Флорида стал очевидцем загадочного явления в небе. Мужчине удалось заснять очень странные летающие объекты черного цвета, которые напомнили ему НЛО.

Сообщается, что 28 мая 2018 года в небе над пляжем Venice Beach в штате Флорида в небе пролетели одновременно два загадочных НЛО. Очевидцу удалось на видеокамеру зафиксировать странное явление. По словам самого автора видеоролика, он впервые в жизни смог увидеть подобное НЛО.

Кадрами странных летающих объектов в небе заинтересовались местные уфологи, которые уже подтвердили факт НЛО. Однако пока специалисты не смогли найти объяснения, почему инопланетные жители посетили Землю.