НЛО в виде "Звезды смерти" заметили в небе над Британией

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НЛО в виде огромного белого светящегося шара было обнаружено жителем города Лидс в Британии. По мнению очевидца, объект очень напоминал «Звезду смерти» - космическую станцию из фантастической эпопеи «Звёздные войны», как сообщает HotGeo.

Житель Лидса заявил, что это точно не может быть какой-то земной аппарат, поскольку у него отсутствуют крылья, а при движении нет шума. Кроме того, НЛО двигался на высоте примерно в 300 метров, соблюдая очень чёткую траекторию.

По мнению большинства уфологов, в кадре действительно оказался космолёт пришельцев. Это не земной аппарат и из-за крыльев, и по причине движения достаточно низко. С какой целью «Звезда смерти» пролетала над Лидсом, эксперты по НЛО предположить не смогли, только отмечая, что вряд ли намерения были враждебными.