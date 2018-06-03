Учёные разгадали загадку появления Солнечной системы и планет

Сегодня, 08:16

Странно то, что людей больше интересует, когда планеты и наше Солнце погибнут, а не как они формировались и когда появились. Хотя процесс появления всех космических тел был очень долго не понятен и не объяснён.

Всё началось с Большого взрыва около 14 миллиардов лет назад. Тогда с одной точки появилось столько энергии, которая по своей мощи просто бесконечна. Результатом стало появление материи и антиматерии, которые «боролись» и уничтожали друг друга миллионы лет. В итоге случайным, счастливым образом оказалось, что материи всё же больше. Когда вся антиматерия была уничтожена, вещества начали остывать и расширяться. В итоге начался процесс появления Солнечной системы и планет. То есть атомы начали формировать целые облака и туманности, которыми в итоге стало всё во Вселенной. Подобные газы учёные наблюдают в туманности Ориона.

Примечательно, что туманности времени большого взрыва остывали примерно треть от 5 миллиардов лет. В них также содержались все химические элементы, которые только существуют, и все атомы, даже атомы каждого человека.

Когда всё потихоньку остыло, произошёл некий гравитационный коллапс, запустивший процесс формирования планет и нашей Солнечной системы. Возможно это была ударная волна от гибели суперновой или что-то в этом роде, но вещества начали уплотняться. Далее началась магия – водород и гелий соединились, начали соединяться тяжёлые металлы и так далее. Сжатие уменьшало и размеры, а облако, из-за законов физики, начало вращаться вокруг оси. Затем, как глина, все вещества в облаке стали получать овальную форму.

В нашей Солнечной системе Солнцем стала центральная масса облака, а вся боковая туманность пошла на формирования всех тел. В один момент в Светиле, которое было ещё туманом, запустилась термоядерная реакция – в пару миллионов кельвинов, тогда же началась реакция синтеза гелия и водорода, это же и произошло в малых будущих планетах, которые потом остыли из-за малой массы.

Таким образом, учёные разгадали загадку, как во Вселенной и нашей Солнечной системе появилось всё, что только может существовать.