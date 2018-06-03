Эксперты составили ТОП-8 "убийц" секса, которые есть в каждой спальне

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Старые газеты неожиданно получили последнюю строчку рейтинга. Специалисты по Фэн-шуй видят опасность для любовных утех супругов в наличии негатива и хлама.

Эксперты назвали ТОП-8 вещей "убийц" секса. Предполагается, что большинство ненужных фетишей засоряют пространство, предназначенное для воссоединения и любви. Есть практически в каждой спальне старые и пожелтевшие газеты, журналы, записки. Такой предмет интерьера блокирует желание любить у супругов. Седьмую строчку рейтинга получил беспорядок и хлам. Наличие лишних и ненужных предметов не вызывает желания у партнеров быть ближе и чувствовать близость.

Шестую позицию эксперты отдали портретам других людей и фигурок, припадающих пылью. Эти предметы по праву считаются пылесборниками и местом скопления негативных потоков настроения человека. Пятую позицию заняли современные гаджеты: телевизоры, телефоны, планшеты. Наличие изобилия техники отвлекает влюбленных не только от секса, но и от разговоров на общие темы. Аквариумы и декоративные фонтаны разделили четвертую и третью позиции рейтинга.

Скопление воды и живности не дает ощущения наслаждения из-за постоянного движени. У партнеров возникает чувство быстротечности времени, и желание отходит на второй план. Обилие зеркал назвали одним из 8 вещей "убийц" секса, которые есть в каждой спальне.

Издавна этот предмет интерьера стал порталом в другие миры, который искажает реальность. Ученые даже доказали вред от зеркал при ежедневном использовании, а зеркало в спальне – скопление негатива, отражающегося на паре влюбленных. Первое место ТОП-8 получили живые растения. Их влияние на биоэнергетику людей не вызывает сомнений, и кроме позитива и кислорода, зеленые кусты и цветы способны блокировать сексуальную энергию людей.