Ученые: Каждый третий россиянин не знает о наличии у него рака до самой смерти

Сегодня, 21:25

Петр Царьков, директор Клиники колопроктологии Сеченовского университета, заявил, что 1/3 часть населения России не подозревает о раке кишечника до смерти.

На конференции, которая прошла в Москве, Царьков заявил, что треть россиян не знают о наличии у них рака кишечника вплоть до самой смерти. Он отметил, что у этих 30% наличие заболевания выявляется посмертно. Это связано с плохой организацией процесса выявления и лечения заболевания. Также причиной может послужить недостаточно полный и емкий процесс обследования, так как на ранних стадиях рак кишечника можно спутать с геморроем.

Для того, чтобы предупредить заболевание, врачи рекомендуют регулярно обследоваться и проходить колоноскопию. Если выявлен риск онкозаболевания, то через эту процедуру необходимо проходить каждый год с возраста от сорока до сорока пяти лет, а если фактор риска отсутствует, то с пятидесяти лет.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Сделать это можно, прибегнув к жидкостной биопсии.