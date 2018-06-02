В июле ожидается Великое противостояние Марса

Вчера, 23:45

Любители всего космического вскоре станут свидетелями редкого явления. Марс будет противостоять Земле, приблизившись к ней максимально близко.

27 июля произойдет явление, с которым можно столкнуться раз в 15-17 лет – Великое противостояние Марса. Как прогнозируют астрономы, ночью планета приблизиться к Земле на максимально близкое расстояние, а именно на 57,8 миллионов километров. Такое сближение немного меньше того, что было в 2003 году.

Специалисты утверждают, что Марс стал объектом, наблюдать за которым можно через любительский телескоп или бинокль. Так, почитатели Красной планеты смогут увидеть на ней пятна и полярную шапку. Напомним, что найти Марс можно в созвездии Козерога.

Великое противостояние является не мене великим событием для исследователей. Однако ученые утверждают, что данное явление не имеет никакого влияния на Землю. Также отмечается, что во время Великого противостояния космическая техника может долететь до Марса всего за 4 месяца, когда обычно это длится от шестнадцати месяцев до двух лет.