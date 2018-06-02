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Пришельцы уже давно осваивают спутник Земли, не исключено, что в скором времени они переберутся на нашу планету.

Интернет-уфолог Streetcap1 снова сделал открытие, которое указывает на жизнь инопланетян рядом с Землей. По мнению эксперта, пришельцы уже давно наблюдают за нашей планетой, а для этого они построили базу на Луне. Уфолог разместил ролик, в котором показал инопланетный объект, отражающий свет.

Поклонники уфологии жалеют, что они не могут с помощью более современных устройств рассмотреть ближе базу инопланетян на Луне. Однако они не теряют надежды, что пришельцы скоро выйдут на связь с землянами. Уфолог заметил очередную базу инопланетян на Луне, так он считает. На самом деле объект на видео, который отражает свет, действительно может оказаться строением гуманоидов.