Названы даты самых красочных «космических шоу» в июне

Сегодня, 19:48

Специалисты рассказали, что в текущем месяце можно будет наблюдать, как Венера будет переходить интересные фазы, которые сможет на ночном небе заметить каждый. Однако гораздо интересней будет наблюдать за Юпитером и его четырьмя орбитальными лунами. Позже на небо «выйдет» Сатурн и Марс.

Сейчас Земля живёт во время самых коротких ночей всего года. Поэтому названы даты и время самых красочных «космических шоу» в июне, ведь в этом месяце зрелища начинаются в 10 вечера, а заканчиваются около 5 часов утра. То есть это время будет богато зрелищами вселенского масштаба.

Первые яркие звёзды, которые появляются в летнем небе – это планеты Венера и Юпитер. Венера больше всего доминирует на западе, увидеть её можно даже через небольшой телескоп. В июне она превратится из овала в полумесяц. Это связано с фазами планеты. Увидеть эту планету сможет каждый.

Юпитер же лучше всего смотреть в юго-восточном небе. Это планету можно будет увидеть даже через бинокль. Люди будут наблюдать кроме Юпитера и его четыре орбитальных луны, которые похожи на маленькие звёзды. Также можно будет созидать облачные полосы, которые проходят по всей планете.

Позже в июне на небо «придёт» Сатурн и Марс. Примечательно, что в следующие пару недель Красная планета будет находиться к Земле так близко, как это было в последний раз только в 2003 году.

Если же просто лечь на траву и посмотреть на Большую Медведицу, то можно будет заметить Аркур. Эта звезда больше Солнца в 25 раз и к тому же самая ярка в небе.

Она расположилась от Земли на 36 световых лет, или же 208 триллионов миль. Свет, который мы можем видеть сейчас, был излучён Аркуром ещё в 1950-х годах, то есть он достигает нашей планеты примерно за 70 лет.