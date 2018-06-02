В США предложили учить детей материться

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По словам учёных, использование ругани при воспитании молодого поколения хорошо скажется на психическом здоровье целого общества. Однако здесь нужно не просто учить мату, а объяснять, где и в каком случае нужно употреблять конкретное слово, что бы ребёнок выпускал пар и легче справлялся с агрессией.

Доктор Эмма Баирн считает, что детей нужно научить материться, чтобы помочь им лучше переносить целый ряд ситуаций, с которыми они сталкиваются на пути взросления. Ругань, по мнению учёных, помогает детям бороться с гневом. Об этом сообщает The Sunday Time.

В Великобритании на научном фестивале в Челтнеме специалисты рассказали, что родители стараются оградить своих детей от ругательств настолько долго, пока они не поймут, как их нужно использовать правильно. Однако и такое отношение к воспитанию нужно пересмотреть.

В своей книге Эмма Баирн заявляет, что ругань, как было доказано учёными, сильно снижает чувство физической боли. Кроме того, плохие слова уменьшают чувство беспокойства и так далее.

Баирн добавляет, что она, к примеру, чувствует себя намного лучше, если выпустит в машине пар и освободится от негативных эмоций при помощи мата. Так почему тогда детям нельзя воспользоваться тем же приёмом, которым пользуются взрослые?

Здесь имеется в виду подход к воспитанию, при котором детей не учат материться в любой ситуации, а просто выпускать пар при помощи ругательств, которые находятся в рамках приличия.

Учить ребят эффективно использовать ругань намного лучше, чем стараться запретить детям использовать бранные слова силой, воспитанием или психологическим давлением.

По словам учёных, ругань помогает человеку справиться с болью на 50% легче от тех людей, кто просто кричит нейтральные слова.

Стоит отметить, что Баирн не просто предлагает учить детей плохим словам, а просто научить их, в каких ситуациях стоит их использовать. Если делать это правильно, то это благоприятно скажется на психическом здоровье в целом.